蕭彤雯遇地震打給爸媽！「線路不通」嚇到了：讓人想起921

蕭彤雯坦言，這次的地震有讓她想起921。（圖／翻攝臉書蕭彤雯）

台灣時間27日深夜23:05分發生芮氏規模7.0有感地震，全台都在晃動，由於時間剛好發生在夜晚，大家準備就寢的時間點，難免讓人害怕歷史再度上演。前新聞主播蕭彤雯則是在第一時間打給爸媽，卻碰上線路不通的狀況，驚呼：「所有一切都讓人想起921⋯」。

蕭彤雯在臉書發文：「這震真的太可怕了！趕緊打去爸媽家，結果線路不通！所有一切都讓人想起921⋯真的嚇到心跳漏半拍」。

短短一句話，也引起大家共鳴，「是真的有921的感覺，也是在要睡覺的時間」、「真的一開始是上下抖動，就想起921！」、「我媽媽在家嚇到哭了，這次真的很有感」、「害我又想起維冠。（我家在維冠附近)」、「經歷過921的人，多少都有921恐懼症，我剛就犯了」、「先上下震再開始搖……我921的回憶全回來了」。

針對這次規模7.0的地震，大約搖晃幾十秒鐘，而且是上下晃動後再左右搖擺，嚇壞不少準備就寢的民眾。地震專家郭鎧紋指出，上次發生規模7強震是去年的0403大地震，此規模相當於16顆原子彈的能量，是菲律賓海板塊從琉球海溝向北隱沒到歐亞大陸板塊底下深層造成。

郭鎧紋提到，這次地震後，強震周期要重新計算，預計未來還會有餘震，因主震深度較深，預估餘震會比較緩和，搖晃可能不會那麼明顯。

