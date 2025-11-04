蕭志夫《遊時尚．心自成衣》時尚油畫個展台中登場 展出至年底
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台灣首創時尚油畫藝術家蕭志夫，在台中市南屯區北極星咖啡館推出《遊時尚．心自成衣》時尚油畫個展，此次展覽以時尚為核心，延伸出多件首創的時尚油畫作品，並以藝術家本人親自演繹與掌鏡的影像作品共同呈現，展現創作精神的延續與深化。展期至12月31日。
▲蕭志夫《遊時尚．心自成衣》時尚油畫個展二號作品三款式。（圖／蕭志夫提供）
在時尚與油畫之間，蕭志夫走出屬於自己的道路。自2018年舉辦台灣首場以「時尚油畫」為主題的個展以來，他以堅定姿態讓這種藝術語言被世人看見。作為最早舉辦時尚油畫個展的藝術家，也是至今舉辦次數最多的創作者，蕭志夫以穩定、持續、清晰的風格為這個領域奠定了基礎，被譽為「台灣時尚油畫第一人」。
▲蕭志夫《遊時尚．心自成衣》時尚油畫個展一號作品三款式。（圖／蕭志夫提供）
在台灣尚未有人將時尚與油畫結合之前，蕭志夫便開始於畫布上探索兩者的對話。早在學生時期，他便與幾位志同道合的朋友接受專業模特兒訓練，該訓練班為第一屆開設，並由兩位資深秀導親自指導。這段密集訓練的經歷，不僅磨練了他對姿態、服裝與節奏的敏銳感知，也為他日後的藝術創作奠下深厚基礎。
▲蕭志夫融入跨年代的時尚思維，使服裝與姿態展現新張力，圖為展出作品。（圖／蕭志夫提供）
蕭志夫自創作初期即捨棄繁瑣的底稿程序，以直覺與情感直接與畫布對話。隨著技術的成熟，他逐步建立獨特的打底技術，使油彩能以極薄層次呈現，如水彩般輕盈通透，卻保留油畫的深度與穩定。這種細膩的薄塗手法成為他時尚油畫的核心語言——保留水彩的靈動，卻讓通透不再稍縱即逝；借水彩之靈，以油彩之魂，創造如布料般的光影層次。
▲蕭志夫結合跨年代服裝理念與油畫語彙，創造出兼具歷史底蘊與當代視角的造型。（圖／蕭志夫提供）
展覽名稱《遊時尚．心自成衣》寓意時尚不應只是外在裝飾，而是內在真實的延伸。衣著象徵身份與性別，但真正的時尚源自內心的自由與誠實。對蕭志夫而言，「衣」是跨越性別與身份規範的身體語言，是對自我誠實的表達。
▲蕭志夫汲取1950至1960年代時尚風格，融入個人創新思維與跨年代服裝理念，展現出歷史韻味與當代美學的完美結合。（圖／蕭志夫提供）
蕭志夫從模特兒到創作者，他以身體實踐作品精神，使藝術不再只是畫布上的呈現，而成為生活的一部分。從畫布到生活，蕭志夫選擇親身演繹作品精神——穿上印有自身創作的T-shirt，讓作品走出牆面、走入街頭，使藝術成為可被穿戴、被感受的生活語言。
蕭志夫以《遊時尚．心自成衣》再次將時尚油畫推向新的高度，延續他為台灣時尚藝術開啟的篇章，也邀請觀者一同在藝術與時尚的交會之間，尋找屬於自己的真實與自由。
● 展覽訊息
展覽名稱：蕭志夫《遊時尚，心自成衣》時尚油畫個展
展覽時間：2025/10/29~ 12/31 9:30-17:30
展覽地點：北極星咖啡館
展覽地址：台中市南屯區文心南五路二段458號
● 課程報名連結
IG:https://www.instagram.com/a0104allen/
蕭志夫台北時尚油畫課程
新教室｜捷運東門站 2 號出口步行 5 分鐘
報名請至 蕭志夫 Facebook 私訊洽詢
FB:https://www.facebook.com/a0104allen/
