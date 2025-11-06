蕭惠文伉儷贈苗醫社區醫療專車

為因應台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，並提升社區長者及行動不便民眾的醫療可近性，「苗栗女兒」蕭惠文與夫婿顏朝欽董事長伉儷昨（六）日慷慨捐贈衛福部苗栗醫院一輛「社區醫療專車」，期盼藉此協助醫護團隊深入社區家戶，提供更即時且貼近民眾需求的醫療照護服務，為社區醫療注入新的能量與希望。

苗栗醫院舉辦簡單而隆重的捐贈儀式，蕭惠文董事長親自出席，將象徵關懷與希望的「社區醫療專車」模型板交付院方；苗醫院長徐國芳代表院方接受並致贈感謝狀表達誠摯謝意。徐國芳院長表示，這輛醫療專車將成為連結醫院與社區的重要橋梁，讓醫療服務不再受限於醫院的院內空間，而能深入社區巷弄、走進每個需要關懷的家庭。

蕭惠文董事長致詞時表示，隨著人口老化問題日益嚴峻，社區健康照護的重要性愈發凸顯。她期盼透過此次捐贈拋磚引玉，鼓勵更多企業與民間力量投入在地醫療支持。