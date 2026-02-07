蕭敬嚴質疑社福政見財源 蘇巧慧溫暖回應：討論應基於事實與理性

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近日公布六大福利政見，其中包含零到六歲免醫療部分負擔、老人假牙補助五萬等，聚焦主打「幼老福利」等主軸。不過，國民黨新北市議員第11選區（金山、萬里、汐止）擬參選人蕭敬嚴質疑錢從哪裡來，並批評不要亂開支票。對此，蘇巧慧今（7）日回應，討論政見應基於事實理性，大家一起為新北努力。





今早8時35分，蘇巧慧在民進黨新北市議員鄭宇恩、新北市議員第一選區（石門、三芝、淡水、八里）擬參選人游明諺等人的陪同下，前往淡水清水街市場掃街，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，您有提出六大福利政見，蕭敬嚴有做出一些烏龍指控，會不會覺得有些無辜，有收到他的致意嗎？對此，蘇巧慧指出，實在不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，只要大家在討論政見時，都可以基於事實與理性來做辯論，未來就是繼續一起為新北努力。

談及今天的行程，蘇巧慧則說，年前的市場更是特別多人，現在就是一步一腳印在新北的每個區域，都盡量能拜訪鄉親，讓市民看到蘇巧慧本人，以及在地最好的議員鄭宇恩、擬參選人游明諺，未來將用每一雙熱忱的手，讓大家看到團隊的誠意，也會一起繼續努力，希望能爭取到市民認同。





