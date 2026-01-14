蕭敬嚴遭國民黨紀停權3年改為1年 聲明：不是最滿意但能接受





前國民黨發言人蕭敬嚴今年初正式接獲黨部通知，確認其先前因在公開政論節目上的言論，遭考紀會裁定停止黨權處分，原為三年，經提出申訴後改為一年，處分期間自113年12月3日至114年12月2日止，並已於去年底執行完畢。

蕭敬嚴在臉書發文說明，表示雖然結果並非自己最理想的期待，但仍誠心接受考紀會裁定，並感謝黨內制度所提供的救濟管道，讓案件能獲得重新審視與公平處理。

他指出，自己長期對政治、社會以及國民黨的關心，始終是「以愛為出發點」，在公共議題上選擇直言不諱，在組織運作上則提出理性檢討，這也是此次遭處分的背景因素之一。

蕭敬嚴表示，此次提出申訴，主要是認為程序上仍有疑義，最終制度給予正面回應，也讓他更確信自己對國民黨的忠誠與情感從未動搖。即便考紀會認定其對黨內事務評論仍不夠審慎，決定保留一年停權處分，他也選擇「甘之如飴」接受結果。

他進一步表示，這段經歷讓自己學習到「內外有別、處事有方圓」，也更加尊重並信任黨內制度與程序的力量。他特別感謝黨中央主管、中常會、中央考紀會、新北市考紀會及所有參與審議的委員，秉持公正立場還原事實，讓整起事件回歸制度與公道。

蕭敬嚴強調，「言所當言、為所當為」的政治信念從未改變，未來仍將秉持服務民眾、替人民發聲的初衷，堅持做對的事、走對的路、用對的方式說對的話，並感謝所有關心、支持與提醒他的朋友，表示會繼續與國民黨一同向前努力。（責任編輯：殷偵維）

