蕭敬騰代言！全家羽絨外套「下殺298元」 內行搶翻：日本設計師聯名款

有民眾在全家發現這款歌星蕭敬騰代言過的羽絨外套，如今竟然只要298元。翻攝自Threads@wangtsungyao



明日（11/17）入秋最強冷空氣即將報到，低溫下探13度，不少民眾紛紛拿出厚外套準備，不過近日卻有網友發現，全家一款曾由歌星蕭敬騰代言過的羽絨外套正在大降價，原本要價1,490元，如今竟只要298元，消息傳出後引發搶購熱潮。

近日有網友在Threads發文表示，他在基隆某家便利商店發現架上羽絨外套驚見「跳水價」，原價1,490元，特價竟只要298元，商品標籤顯示這款羽絨外套是90%鴨絨、10%鴨毛，於是當場購入一件，大讚「太超值了」，貼文發布後引起不少網友留言表示「200多真的太便宜」、「這種價格穿壞也不心疼」、「求店點，我要衝去買」。

廣告 廣告

據了解，該批羽絨外套出自2017年和日本服裝設計師倉石一樹聯名系列，當時更找來蕭敬騰代言，強調立體剪裁與保暖機能，當時曾創下月銷萬件佳績，如今傳出外套打折出清，有內行網友直言「298元就能買到真的超值了」。

有民眾在全家發現這款歌星蕭敬騰代言過的羽絨外套，如今竟然只要298元。翻攝自Threads@wangtsungyao

不過有網友分享實穿心得，表示「我有買但是都有股怪味…洗了三四次還是有怪味，不知道有沒有人跟我一樣」、「這是好幾年前的商品，清庫存所以賣這麼便宜。我有買過背心跟外套，穿外套騎車會冷，因為旁邊那條黑色的會灌風進來」。

目前網路上已出現不少撲空回報，表示「找了幾家都沒看到」、「汐止福德一路那間還剩白色XL跟XXL，其他尺寸都被搶光了」，原PO也表示好像有限定幾家店，家人住外縣市就沒看到這活動，推測這次出清可能是個別門市活動，依照網友回報地點，應該集中在基隆、七堵及汐止一代店鋪較有機會遇到。

更多太報報導

日本熊害升級！秋田縣有熊闖入「AEON賣場」 職員搬動貨架保命

父親友竟是惡狼！2度猥褻女童「喊幫我生小孩」 他求情減刑遭拒

把握最後一天好天氣！明起入秋最強冷空氣南下 北台轉濕冷下探12度