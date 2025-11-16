蕭敬騰代言！全家羽絨服出清下殺298元 網友瘋搶：買10件也划算

【緯來新聞網】隨著近日氣溫變低，中央氣象署指出，估有冷氣團預計於11月17日南下，全台各低將變低溫。民眾開始添購冬季衣物之際，網路上卻瘋傳一款歌手蕭敬騰曾代言的全家羽絨外套在便利商店大降價，原本要價1490元，如今竟只要298元，引發搶購熱潮。

蕭敬騰代言！全家羽絨服下殺298元。（圖／翻攝FB、Threads）

有網友在Threads平台發文指出，他在基隆某家便利商店發現架上羽絨外套驚見「跳水價」，標示顯示這款外套含有90鴨絨與10鴨毛，當場毫不猶豫入手。不少人看完紛紛留言表示驚訝，「200多真的太便宜」、「這種價格穿壞也不心疼」、「求店點，我要衝去買」，引起網友熱烈討論。



據了解，這批羽絨外套出自2017年與日本服裝設計師倉石一樹聯名系列，當時更邀請藝人蕭敬騰代言，強調立體剪裁與保暖機能，曾創下月銷破萬件佳績。有網友分享實穿經驗，稱外套輕盈好穿；但也有反映部分款式可能因長期庫存導致有異味。



不過也有不少人撲空回報，表示「找了幾家都沒看到」、「汐止福德一路那間還剩白色XL跟XXL，其他尺寸都被搶光了」。因此，有人認為這次可能屬於個別門市的出清活動，而非全台同步促銷。從網友回報的地點來看，目前集中在基隆、七堵以及汐止一帶的店鋪較有機會遇到這波優惠。

