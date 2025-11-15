蕭敬騰代言「羽絨服不到300」！超商大甩賣全網搶翻！

生活中心／吳宜庭報導



立冬後天氣逐漸寒冷，且冷氣團將於17日南下，不少民眾都開始添購保暖衣物。近日有網友意外發現，便利商店一款羽絨外套竟從原價1490元，下殺至298元，引爆搶購潮。相較於日系品牌動輒破千元的羽絨外套，298元的價格被形容「很超值了」，在社群引發熱烈討論。不少人直呼這個價格太罕見，引起搶購潮。





蕭敬騰代言「羽絨服1490⭢298元」！「日聯名款」價格殺很大...全網陷搶購潮

這件羽絨外套是2017年與倉石一樹的聯名款，當時售價一件1490元。（圖／翻攝自Threads @wangtsungyao）

一名網友在Threads分享，他在基隆的便利商店發現羽絨外套出清，一件羽絨外套竟然只要298元，讓他立馬買下。他貼出的商品標籤顯示外套含絨量達90％鴨絨、10％鴨毛。貼文曝光後，網友紛紛留言「200多塊也太便宜了」、「隨便穿，弄髒也不心疼」、「哪裡還有！我要買10件！」。內行人更指出，這系列是2017年與日本知名服裝設計師倉石一樹的聯名款，當時還找來蕭敬騰代言，主打立體剪裁、保暖又顯瘦，曾創下一個月熱銷破萬件的紀錄。有網友也分享實穿感受，表示外套輕量好穿，不過也有人反映部分款式有異味，推測可能是長期庫存造成。

蕭敬騰代言「羽絨服1490⭢298元」！「日聯名款」價格殺很大...全網陷搶購潮

網友推測，主要販賣門市似乎集中在基隆、七堵與汐止一帶。（圖／翻攝自全家FamilyMart臉書）

然而，不少民眾興沖沖跑店卻撲空，紛紛哀號「附近便利商店都沒有」、「找四家都落空」、「目前汐止福德一路的便利商店剩白色XL、XXL，其他尺寸去時已被掃完了」，因此網友推測此次優惠屬「單店特別出清」，並非全台門市共同促銷。目前從網友回報看來，主要販賣門市似乎集中在基隆、七堵與汐止一帶。





