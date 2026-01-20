蕭敬騰力挺胡瓜擔任《鑽石舞台》壓軸 阿莎力捐出全數酬勞做公益

金曲歌王蕭敬騰受胡瓜之邀，擔任第二日《鑽石舞台之夜》演唱會的壓軸嘉賓。（圖／喜鵲娛樂提供）

由綜藝天王胡瓜發起號召，攜手康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，將於3月21、22日於臺北流行音樂中心開唱。本次演出最令人驚喜的亮點，莫過於金曲歌王蕭敬騰特別受邀擔任第二日的壓軸嘉賓，他表示：「除了我自己的作品，也會準備長輩想聽的歌，歡迎大家點歌。」

蕭敬騰透露，雖然自己出道前曾在民歌餐廳駐唱，但並未趕上秀場的全盛時期，僅從電視片段中感受過其魅力，對於此次能親身體驗「秀場文化」感到既榮幸又期待。提及加入動機，他分享在一場餐敘中，聽聞胡瓜提起舉辦演唱會是為了替資深藝人提供舞台、服務長輩觀眾，並將收益轉作善款。蕭敬騰感動地說：「這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子蕭敬騰剛為岳父林光寧辦完告別式，他感性提到，雖然認識岳父時秀場文化已沒落，但曾聽長輩聊起當年下午唱到晚上、台下吃牛排、後台如大家庭般的趣事，令他十分新奇。他希望將一些良善的倫理道德傳承下去，「比如敬老、比如幫助需要幫助的人事物」。所以他特別把這場演出的酬勞全數捐出。

《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，3月21日、22日強勢回歸臺北流行音樂中心，門票已在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

