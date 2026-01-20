蕭敬騰力挺胡瓜！壓軸登「鑽石舞台之夜」 霸氣宣布：酬勞全捐

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，3月21、22日回歸北流舉辦，最大驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰將擔任第二天的壓軸，並且霸氣宣布，要將酬勞全數捐出，他大方表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」

金曲歌王蕭敬騰力挺胡瓜，將擔任第二天《鑽石舞台之夜》演唱會壓軸。（圖／ 喜鵲娛樂 提供）

蕭敬騰出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言秀場文化對他有一些距離，「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下。」會在百忙中抽空加入《鑽石舞台之夜》演唱會，源於有一次和胡瓜的餐敘：「瓜哥提出他做《鑽石舞台之夜》的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾在岳父生前聽他說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？蕭敬騰說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」

雖然過去的演藝圈和現在很不一樣，但蕭敬騰認為：「流行音樂代表當代文化，每一個世代都不會相同，沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」所以他把這場演出的酬勞全數捐出：「這是一定要的，小小心意，希望藉由這次的加入，未來能讓更多人一起參與。」

蕭敬騰霸氣宣布會將酬勞全數捐出。 （圖／ 喜鵲娛樂 提供）

2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，3月21日、22日強勢回歸臺北流行音樂中心，首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第二天由蕭敬騰擔任壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等。門票已在年代售票系統熱賣中。

