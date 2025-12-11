蕭敬騰加盟鑽石舞台之夜演出！ 胡瓜鬆口：他們對台灣感情很濃厚

「鑽石舞台之夜」由胡瓜發起領軍，帶著康康、歐漢聲一起主持，宣布明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，這次成功邀請余天、黃西田兩位出道60年的前輩現身，蕭敬騰則將擔任周日的演出卡司，胡瓜表示：「鋪哏了鋪了半年！老蕭上次來《下面一位》我跟他聊，他們（指蕭敬騰跟老婆Summer）對台灣感情很濃厚，能夠請到蕭敬騰來真的非常謝謝他」，也透露蕭敬騰不收演出費，要胡瓜他們幫忙捐出去。

胡瓜也透露，打給余天時，經歷了一番波折，原因是余天換電話，胡瓜沒辦法直接聯繫，後來只好找余祥銓，聯絡上之後，余天卻不太想演出，表示自己已經半退休，後來胡瓜再找余祥銓說服余天，表明他們是為了公益，余天才終於答應，余天開心的說「我很高興可以跟這些晚輩一起為慈善演出，真的是我們大家的光彩」，余天也預告將會把當年餐廳秀的內容搬上北流舞台。

歌手部分，除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添走過秀場風華的國民女神王彩樺，帶來魅力全開的台味金曲。而備受矚目的壓軸之星，兩天節目呈現截然不同風格：3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合，勢必笑料不斷；3月22日金曲歌王蕭敬騰將以搖滾能量震撼全場，精彩可期。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導