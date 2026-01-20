蕭敬騰北流開唱！「這原因」酬勞全捐了 霸氣喊話長輩：歡迎點歌

蕭敬騰（老蕭）宣佈加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出，並將本次演出酬勞全數捐出做公益。喜鵲娛樂提供

由綜藝天王胡瓜號召，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日於台北流行音樂中心演出。本次演出陣容星光熠熠，最大的驚喜莫過於金曲歌王蕭敬騰（老蕭）宣佈加入第二天壓軸演出，老蕭更展現歌王氣度，宣布將本次演出酬勞全數捐出做公益。他熱情向長輩影迷喊話：「除了自己的作品，也會準備長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」

胡瓜一頓飯促成合作 老蕭感念前輩初心阿莎力全捐

談起加入演出的契機，蕭敬騰透露是在一次與胡瓜的餐敘中，聽聞瓜哥辦這場演唱會是為了提供舞台給資深藝人、服務長輩觀眾，並將善款用於公益。老蕭深受感動，直言：「這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

雖然老蕭未曾經歷過傳統秀場文化，但他表示能在電視上看過片段後倍感榮幸，非常期待現場感受秀場魅力。本次受贈單位包括十方社會福利慈善事業基金會及台大清寒希望獎助學金。

聽岳父林光寧聊往事 感嘆以前後台有人吃牛排

蕭敬騰前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，被問到是否曾聽岳父提起昔日演藝圈趣事，他回憶道，雖然認識岳父時秀場文化已式微，但偶爾聽長輩聊起以前從下午唱到晚上、台下觀眾在吃牛排，以及後台藝人長期相處的故事，覺得既新奇又深刻。他感性表示，流行音樂是世代的軌跡，身為後輩，他希望能傳承的不只是音樂，還有敬老與助人的良善倫理。

「鑽石舞台之夜」首日演出將由余天、余祥銓父子檔與黃西田坐鎮，展現濃厚的傳承意義；第二天則由蕭敬騰擔綱壓軸，並加入實力派女星李千娜。完整名單還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如及AKB48 Team TP等多組橫跨世代的藝人。門票目前已在年代售票系統熱賣中。老蕭大方表示，這筆酬勞只是小小心意，希望能藉此號召更多人未來一起參與公益，延續這份愛心。



