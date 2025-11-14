蕭敬騰台中水湳歡唱跨年

蕭敬騰將在台中水湳跨年晚會，陪民眾倒數跨年。

記者戴淑芳、王誌成∕台北報導

台中水湳跨年晚會今年打出「全A咖」重量級卡司，14日首波公布由金曲歌王蕭敬騰陪伴倒數跨年；台北最High新年城第2波卡司揭曉，包括金曲創作才子韋禮安、搖滾樂團美秀集團，以及獨家登場的金曲創作天后蔡健雅與影視歌三棲歌后李千娜，以跨世代的音樂魅力席捲台北跨年夜。

老蕭12月27日結束澳門演出後，隔天就返台投入練團。他說：「很興奮，唱完想多留兩天，我有一串台中美食名單要吃。」身邊工作人員更透露，老蕭與導演組開跨年會議第一句話就問：「唱完要吃什麼？」

打動老蕭的關鍵之一是台中的美食。老蕭透露：「我只要有時間，非常喜歡和好友離開台北到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走。

台北市觀傳局也公布台北最High新年城第2波卡司，韋禮安將第5度登上台北跨年舞台。蔡健雅也將跨年夜獨家留給台北，她也提及這幾年養了貓，所以唱完台北跨年就能趕緊跑回家抱著愛貓一起倒數。

另外，李千娜今年登上台北跨年舞台，將以「影視女伶×音樂女力」把許多經典歌曲變成組曲。