蕭敬騰台中跨年「搬椅子站鋼琴」 神曲〈王妃〉嗨翻倒數時分

金曲歌王蕭敬騰睽違5年重返台灣跨年舞台，31日現身《2026台中最強跨年夜》擔任壓軸亮點。他身穿緊身喇叭皮褲，在標誌性的黃色麥克風前自彈自唱〈皮囊〉霸氣開場，招牌高音直竄天際。演出中更一度熱血站上鋼琴飆唱，隨即曲風一轉，溫柔獻唱〈讓我為你唱情歌〉，並頻頻對台下告白：「愛你們，你們好可愛！」

看到現場人山人海，蕭敬騰感性表示非常想念台中，更幽默分享剛剛在後台聽盧廣仲聊天「快要笑死」。面對即將到來的2026年，蕭敬騰特別慰勞大家走過 2025年的辛勞：「不管是學生或工作壓力，大家都辛苦了。新的一年一定要做自己最快樂的事，才能每天充滿能量幫助更多人。」

除了帶來經典作〈怎麼說我不愛你〉，蕭敬騰更驚喜翻唱蔡依林的〈倒帶〉，投入到一度蹲跪舞台。最後，他以搖滾神曲〈王妃〉將氣氛帶到最高潮，在舞台上瘋狂旋轉跳躍，甚至將椅子搬上鋼琴加碼「登高一呼」，在倒數前夕令全場尖叫聲破表。

