蕭敬騰含淚慟別岳父！ 回憶林光寧臥病需「翻身按摩」曝生前點滴

蕭敬騰在岳父林光寧追思會上，忍不住哽咽流淚。（陳俊吉攝）

資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬今（8日）在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳為他舉行追思紀念會，女婿蕭敬騰（老蕭）、女兒Summer以及家人共同送慈父林光寧走過人生最後一程。蕭敬騰今上台致詞哽咽說：「我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，您放心！我會努力照顧好這個家，我是您永遠的女婿、蕭敬騰，爸，我愛您！」

談到與岳父林光寧之間的相處，老蕭直呼爸爸對他最好，「其實爸爸是對外人特別好特別nice，但對家人有更多情緒，時而鬧時而又很番，但我想這何嚐不是一種幸福呢？」由於林光寧只對家人發脾氣，對老蕭卻特別好，讓老蕭心想「難道我是外人嗎？爸怎麼不罵我一句呢？什好好玩好吃有趣的爸都找我，在林家我沒有被嫌過的一天，於是挨罵就成為我的目標，我覺得這才是家人有的幸福。」

資深藝人林光寧今舉行追思會，女婿蕭敬騰送別岳父最後一程。（圖/攝自YT@ 娛樂星動線）

資深藝人林光寧今舉行追思會，女婿蕭敬騰透露自己與岳父私下相處過程。（圖/攝自YT@ 娛樂星動線）

林光寧生病住院後長期臥床，必需經常翻身按摩，老蕭開始幫他按摩、拉拉耳朵、鬆鬆肩頸，於是獲得了「老爺的專屬按摩師」稱號，老蕭形容每次，但每次按不到十分鐘，爸爸就會說「不好意思」、「謝謝啦」。直到有一天林光寧突然呼喚老蕭，老蕭心想這次一定要抓住機會，於是他足足按了20分鐘，這時爸爸終於抓狂了！用盡全身力量大聲喊3個字：「好了啦！」當時整個房間裡的人都笑了，老蕭直言，這是爸爸對他說過最重的話，「我終於感受幸福跟疼愛」。

老蕭也提到，因為林光寧怕痛不去看醫生，每次生病家人們都要老蕭哄他去看醫生，「家人們有一天慫恿我叫他去看牙醫，爸爸答應我，但始終沒有去」；後來林光寧摔傷進醫院手術換了髖關節，坐上輪椅，家人們又要老蕭跟爸爸說「要復健」，「我去說了，爸爸又答應我了，但時間一天天過去，我發現爸爸不是不復健，我感覺爸爸特別享受坐在輪椅的時候，每天睡醒一天吃8頓，那種不需要理由的脾氣，感覺爸爸特別享受，於是這一坐就坐了8年。」

蕭敬騰在岳父林光寧追思會上流淚。（陳俊吉攝）

然而雖然林光寧生病，老蕭卻從沒沒聽爸爸喊過一聲痛，沒讓兒女操過心，「我只能說爸爸真的太帥了」，老蕭不捨說「我親愛的岳父林光寧辛苦了！」老蕭也對爸爸滿懷感恩，「謝謝您不嫌我，謝謝您信任我，謝謝您那麼愛我，謝您把重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福。我是您永遠的女婿、姑爺蕭敬騰，爸，我愛您！」

