蕭敬騰哭到說不出話！淚崩喊林光寧我愛你 回憶相處時光全場都鼻酸

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰淚崩分享和岳父林光寧的相處過程。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，今（8 日）舉行追思紀念會，金曲歌王蕭敬騰以女婿身分上台致詞，數度哽咽落淚，動情分享與岳父之間多年相處的點滴，真摯告白讓現場親友無不紅了眼眶。

蕭敬騰淚崩分享和岳父林光寧的相處過程。（圖／記者趙于瑩攝影）

蕭敬騰淚崩分享和岳父林光寧的相處過程。（圖／記者趙于瑩攝影）

蕭敬騰一上台便忍著情緒表示：「爸爸是一個開心果，所以我今天想分享一些，跟爸爸之間的小故事。」他透露，自己與林光寧有許多相似之處，尤其是在音樂上，「我們都沒有拜師，都是自學，所以有很多別人沒有的默契跟共鳴，爸爸也特別疼我、愛我。」

廣告 廣告

談到岳父對自己的寵愛，蕭敬騰苦笑說：「爸爸總是把他最愛吃的東西、最好笑的故事、最愛聽的音樂分享給我，可是我心裡一直有個疑問，為什麼爸爸從來沒有罵過我？」他坦言，因為林光寧對外人總是特別溫柔，「但對家人，反而會有更多情緒，我那時候甚至覺得，能被罵，才是真正成為家人的證明。」

這番話也讓他想起一段令全家人至今仍難忘的回憶。蕭敬騰哽咽地說，岳父住院期間需要經常按摩，「我那時候還被家裡叫做『老爺的專屬按摩師』，可是每次按不到十分鐘，爸爸就會不好意思說謝謝，叫我停下來。」

直到有一天，他下定決心「一定要被爸爸罵一次」，於是閉上眼睛專心按摩了整整 20 分鐘，「結果爸爸終於受不了，用盡全身力氣大喊三個字：『好了啦！』」全場瞬間笑中帶淚，而蕭敬騰也紅著眼說：「那是爸爸對我說過最重的話，我那一刻真的覺得，自己終於完整地成為這個家的一份子。」

談到岳父後期坐輪椅的八年時光，蕭敬騰也感性分享自己的體悟，「大家都說爸爸怕痛、不愛看醫生，但我後來發現，他好像其實很享受那段時光，不用再為工作奔波、不用應酬，想吃什麼就吃什麼，想鬧就鬧。」他忍不住問自己：「那八年，會不會其實是爸爸最幸福的日子？」

致詞最後，蕭敬騰再也忍不住情緒，向岳父深情告白：「爸爸謝謝您不嫌棄我，謝謝您接納我、信任我、懂我，謝謝您那麼愛我，還把最重要的女兒交給我。」他含淚表示：「這一世能成為一家人，是我最大的幸福。爸爸您放心先行，我會努力照顧好這個家，我是你永遠的女婿，爸爸，我愛你。」

更多三立新聞網報導

林光寧告別式遺照選這張！開心捧腹燦笑 歌王女婿蕭敬騰悲痛現身

告別林光寧！追思會超大咖天王天后全來了 悲痛致意送老前輩最後一程

林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

胡瓜一家三口都來了！送別林光寧最後一程 全身白衣現身追思會

