蕭敬騰唱酬全捐：小小心意 親揭無法抗拒胡瓜「這3點」

蕭敬騰坦言離秀場文化有一些距離。喜鵲娛樂提供



蕭敬騰3月22日將壓軸登上「鑽石舞台之夜」演唱會，除阿莎力將酬勞全數捐出，「這是一定要的，小小心意，希望藉由這次的加入，未來能讓更多人一起參與」。他也大方透露：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌。」

曾在民歌餐廳表演的蕭敬騰坦言離秀場文化有一些距離，「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下」。提及加入「鑽石舞台之夜」契機，他透露有次和主持人胡瓜餐敘，「瓜哥提出他做『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加」。

廣告

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾聽岳父說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？蕭敬騰說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」

雖然過去的演藝圈和現在很不一樣，但蕭敬騰認為：「流行音樂代表當代文化，每一個世代都不會相同，沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」

由胡瓜發起、與康康和歐弟（歐漢聲）共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日回歸台北流行音樂中心，首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第2天除蕭敬騰還有李千娜加入，演出陣容包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票已在年代售票系統熱賣中，本次將捐贈財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

