蕭敬騰坐鎮台中安心亞辣翻台北

阿妹今年回到家鄉台東開唱。（資料照片）

蕭敬騰將在台中跨年晚會擔任壓軸。（資料照片）

安心亞暌違9年獨家在台北演出。（資料照片）

2025年剩下最後3天！全台各地跨年晚會大拚場，今年亮點包括天后張惠妹重返台東，台北跨年請來韓團KARA暌違12年來台演出，MAMAMOO成員頌樂、華莎、Apink、HIGHLIGHT、STAYC、baby DONT Cry、權恩妃等多組韓星都將來台參與各地跨年晚會。

2026臺北最High新年城由吳姍儒、黃豪平、夏和熙與DJ圓圓聯手主持，以「航向未來」做為主題，韓流傳奇女團KARA闊別12年登台，將與金曲天后蔡健雅、韋禮安等13組豪華藝人接力演出。安心亞今年把獨家跨年舞台獻給台北，9年後再度辣回台北，向來讓人驚豔的戰袍正在如火如荼安排，讓人期待。

此外，今年101煙火首次與「台北流行音樂中心」合作，由三金製作人盧律銘擔任音樂總製作人，將有4首原創音樂、1首流行音樂搭配煙火綻放，打造專屬於台灣的跨年聲音。

Apink桃園壓軸

桃園跨年由「鋼鐵V」徐若瑄獨家打頭陣，韓團Apink壓軸登台，宇宙人則會在倒數完後，帶來2026年第一場魅力四射的演唱會。其他卡司有YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon等，勢必嗨翻樂天桃園棒球場。

蕭敬騰今年坐鎮2026台中最強跨年夜，暌違5年再度登上跨年舞台跟粉絲同歡，並與動力火車、告五人、盧廣仲等多組卡司同台接力，該場也被譽為全台含金量最高的跨年活動；另外，台中麗寶跨年晚會也有金曲歌后魏如萱、美秀集團、Marz23、王識賢等卡司接力開唱。

韓團部分，MAMAMOO兵分兩路，華莎將現身新北淡水跨年，頌樂則是在嘉義與粉絲同歡。雲林有羅志祥、周湯豪與韓團HIGHLIGHT ，STAYC則是現身嘉義。

焦凡凡今年挺孕肚主持屏東場跨年，老公婁峻碩愛相隨，一樣把年度最後演出獻給屏東。

天后「阿妹」張惠妹繼去年成為首位在大巨蛋跨年的華語歌手後，今年選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸，她笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

張惠妹這次親自發起「台東歌手召集令」，邀請A-Lin、 玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya張惠春等人以音樂開啟新年的第一步，並感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」