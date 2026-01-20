蕭敬騰壓軸登3/22鑽石舞台 歡迎各界點歌

（中央社記者王心妤台北20日電）藝人胡瓜發起的公益演唱會「鑽石舞台之夜」將於3月21日起連2天在台北流行音樂中心登場，金曲歌王蕭敬騰將擔任22日壓軸嘉賓，他預告將準備長輩喜歡的歌，也歡迎各界點歌。

根據主辦單位提供資料，蕭敬騰透露，某次跟胡瓜餐敘時，聽聞胡瓜舉辦「鑽石舞台之夜」的契機是希望讓資深藝人有個舞台，也能讓長輩觀眾聽得開心，並能捐出所得做公益，「這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

談及岳父林光寧，蕭敬騰表示，認識林光寧時已經沒有餐廳秀，但聽過他們分享過去的故事，感覺相當新奇，而流行音樂文化代表當代，每個世代都不相同但無好壞之分，「我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老、比如幫助需要幫助的人事物。」

蕭敬騰指出，他將捐出這場演出的酬勞，希望之後能讓更多人一起參與。演唱會門票持續販售中。（編輯：張雅淨）1150120