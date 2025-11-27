蕭敬騰宣布留台中跨年！「超大咖天團」也來了 驚人卡司全曝光

記者蔡維歆／台北報導

動力火車受邀跨年。（圖／三立提供）

由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，除已宣佈金曲歌王蕭敬騰倒數壓軸，「2026台中最強跨年夜」今再揭曉告五人開場，金曲樂團麋先生、TRASH接力，進入2026後由動力火車首唱，堪稱全台「含金量」最高的跨年晚會。

麋先生受邀表演。（圖／三立提供）

告五人今年首度入圍金馬獎，上週風光出席典禮，令TRASH相當羨慕：「希望我們也能夠有機會以音樂為電影服務。」動力火車笑說：「其實我們兩年前也有入圍過金馬獎，是《老狐狸》的主題曲〈鳥仔〉角逐最佳原創電影歌曲；但沒有得到獎，所以可能沒人發現我們入圍過。」但動力火車6月拿下第二座金曲獎最佳演唱組合，他們說：「相隔20年，再拿到金曲獎，應該是今年最難忘的事吧！」

告五人有大批粉絲。（圖／三立提供）

每年跨年都是歌手最忙的時候，動力火車幾乎已經忘記上次沒唱跨年活動是什麼時候了，顏志琳想了很久，想起多年前有次跨年夜放假，當晚他開車帶著家人到台北看101煙火，一起倒數迎新年。麋先生說：「如果剛好沒有演出，我們會從嗜愛動物變成室內動物，因為跨年夜通常會很冷，沒有工作時最想做的事，就是待在暖暖的被窩裡，把自己包成一團，好好休息、好好充電，讓身心都準備好迎接下一年的全新挑戰。」

占地67公頃，去年跨年夜一舉創下48.7萬人湧進會場的台中水湳中央公園，已成為全台最大戶外演唱會場地，也是全台最具人氣指標的跨年晚會，至今連續第9年由三立電視及群健電視聯合製播，「2026台中最強跨年夜」將透過三立都會台、台視主頻、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步播出，邀請大家一同參與這場由蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車「全A咖」接力的音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。主辦單位特別提醒，當天人潮眾多擁擠，請大家多利用大眾運輸工具前往會場，才能在散場後離開。

