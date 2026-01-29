蕭敬騰尾牙豪撒百萬紅包 小禎廚師男友愛相隨

蕭敬騰（左）、Summer感謝工作夥伴。喜鵲娛樂提供



蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）領軍的喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，不僅林熙蕾、邱勝翊（王子）、小宇、廖柏雅（金泰佑）齊聚，小禎也帶廚師男友Alan同歡，蕭敬騰夫妻與藝人嘉賓們聯手豪氣發出7位數紅包。

林熙蕾便裝出席。喜鵲娛樂提供

喜鵲娛樂年度尾牙照例找李炳輝擔任開場嘉賓，蕭敬騰在台上幽默又感性地說：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了。」紅包加碼不手軟。

小禎（中）與廚師男友Alan（右二）吃尾牙。喜鵲娛樂提供

Summer也感性表示：「非常感謝這1年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』2個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長。」

