蕭敬騰尾牙豪灑百萬「感謝都在紅色小袋袋」 不只王子、小禎與廚師男友都來了

蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）尾牙聯合嘉賓豪灑百萬紅包禮。喜鵲娛樂提供

蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）領軍的喜鵲娛樂於26日盛大舉辦尾牙，現場星光熠熠，不僅林熙蕾、小宇、金泰佑等藝人齊聚，就連小禎也帶著廚師男友Alan大方同歡。蕭敬騰夫妻現場豪氣加碼，與藝人嘉賓聯手發出高達7位數的百萬紅包雨。老蕭在台上展現幽默，表示：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了。」簡單一句話讓全場掌聲雷動。

為了犒賞員工一整年的辛勞，老闆Summer與老蕭加碼毫不手軟，現場獎金「厚度」讓同仁驚呼連連。Summer也真情流露地致詞，強調今年有特別多的感謝，對夥伴的感激不是「謝謝」二字能表達，並承諾新的一年將持續挑戰更高目標。

林熙蕾出席經紀公司喜鵲娛樂的尾牙。喜鵲娛樂提供

小禎（中）與廚師男友Alan（右二）吃尾牙。喜鵲娛樂提供

老蕭堅持邀李炳輝開場！暖心舉動獲讚喜鵲之友

喜鵲娛樂的尾牙有個多年不變的溫情傳統，就是必定邀請資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓。老蕭每年堅持這項安排，以實際行動支持前輩，李炳輝溫暖的歌聲也為熱鬧的夜晚注入濃厚的人情味。

蕭敬騰每年尾牙都會邀請李炳輝擔任演唱嘉賓。喜鵲娛樂提供

王子邱勝翊意外現身近況曝光

在眾多嘉賓中，近期鮮少公開露面的王子（邱勝翊）意外成為關注焦點。由於先前形象遭受打擊，他的演藝事業近乎全面停擺，沒想到在歌手金泰佑分享的尾牙動態中，捕捉到了王子的最新近況，看似狀態已稍微平復。

小宇現身經紀公司尾牙。喜鵲娛樂提供

這場聚集了7位數紅包與話題藝人的尾牙，最終在滿滿的笑聲與感動中畫下句點，也象徵喜鵲娛樂準備好在2026年繼續大展身手。



