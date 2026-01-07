蕭敬騰岳父明追思紀念會 白色花海送別林光寧

林光寧（左）生前與Summer和蕭敬騰合照。（摘自臉書）

資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬決定將於明（7日）在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳為他舉行追思紀念會，女婿蕭敬騰、女兒Summer以及至親好水都將出席送林光寧走完人生最後一程。

家屬在訃聞寫下「我們最愛的爸爸，在2025年12月13日,安詳結束了他75年豐富的人生，開心地去他的下一趟旅行了，爸爸一生喜歡熱鬧,喜歡和朋友家人相聚。所以，我們不會安排個別的公祭行禮，我們誠摯地邀請親朋好友，一起抽空過來，用他最喜歡的熱鬧和笑聲,為他舉辦一場溫馨的追思會。」

由於林光寧生前喜歡白色的花海，訃聞中也提到「邀請大家，以白色為主題，穿著白色服飾來陪爸爸Party」。

林光寧過世後，Summer和蕭敬騰雖然內心悲慟，仍打起敬業敬業工作，蕭敬騰日前在「2026台中最強跨年夜」壓軸登場，精彩的演出讓全場嗨翻。兩人也同步與家人籌備林光寧追思紀念會，將在明天以最誠摯的心意出席追思會送別最親愛的父親。

