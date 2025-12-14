蕭敬騰岳父林光寧病逝享壽75歲 Summer痛悼：我沒有爸爸了

Summer（左一）透露父親林光寧（右二）已經過世。（圖／翻攝自Summer IG）

蕭敬騰的岳父林光寧先前因為肺炎突進加護病房，原先傳出病情好轉，沒想到女兒Summer（林有慧）發文透露父親已於13日下午三時半離世，享壽75歲，難過地說：「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了。」

Summer稱14日是第一天沒有爸爸的日子，並透露父親因為吸入性肺炎入院，但住院三個月期間一直出現新的症狀，只要她在台北，都會到病房與父親聊天，弟弟負責唱歌跳舞，蕭敬騰則會幫爸爸按摩，她也會報告生活大小事，讓父親不要感到無聊，「我每次都會問他，今天有沒有不舒服，他也都會大聲的回答我沒有。」

廣告 廣告

對於父親每天用盡力氣回覆的幾個字和揮手，都能成為全家人的動力，Summer感慨說道：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」字字句句吐露思念父親之情。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導