蕭敬騰岳父林光寧病逝享壽75歲 Summer發文慟喊「我沒有爸爸了」

蕭敬騰的妻子Summer昨日發文證實父親林光寧病逝，慟喊「我沒有爸爸了」。翻攝自臉書、喜鵲提供



藝人蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧今年9月曾傳出插管急救，經過治療後雖出院返家，不過10月又傳出在中秋節前住進加護病房，蕭敬騰當時受訪時僅稱「病情挺麻煩」，未詳細說明情況，不過妻子Summer昨日（12/14）晚間發文表示父親已過世，悲喊「我沒有爸爸了，我很想他。」

Summer昨日晚間發文證實，父親林光寧已於13日下午3點30分離世，享壽75歲，同時透露父親是因吸入性肺炎入院，住院期間又陸續出現新症狀，需要多科主治醫師交叉會診，治療過程相當辛苦，「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關。這一次，他離開了。」

Summer表示，這三個月來她只要人在台北，幾乎每天都會和家人一起到病房陪伴父親、和父親聊天，弟弟負責唱歌跳舞逗父親開心，蕭敬騰則會為岳父按摩、拉耳朵，她自己則報告家中大小事，甚至刻意和母親、弟媳大聲聊天，只為了讓父親不感到孤單，「每天老爺用盡力氣回覆的幾個字、揮的幾下手，成為我們全家的動力。」

Summer哀傷表示，每次問父親今天有沒有不舒服，他都會大聲地回答「沒有」，然而告別終究來臨，「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺 ，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效。」

林光寧過去曾演過多部戲劇，包括《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《轉角遇到愛》等作品，去年才坐輪椅參加女兒和蕭敬騰的婚禮，沒想到如今卻天人永隔。

