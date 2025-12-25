蕭敬騰岳父林光寧病逝前最後身影曝！林有慧平安夜淚喊：好想你

【緯來新聞網】金曲歌王蕭敬騰的岳父、其妻Summer（林有慧）的父親林光寧，本月13日因病經搶救後仍不治，享壽75歲。時值聖誕節前夕，這也是Summer人生中首次在沒有父親陪伴下度過的聖誕節。她於24日平安夜透過社群平台發文追念父親，並分享父親住院期間的影像，字裡行間流露出深切思念之情，讓不少網友為之動容。

林有慧曝林光寧病逝前最後身影。（圖／翻攝林有慧IG）

Summer在貼文中提到，父親生前十分重視節日氛圍。她回憶童年時，父親總會親手佈置聖誕樹、準備禮物，讓她曾長時間深信聖誕老人的存在。直到某一年父親來不及準備，只好臨時用便利商店的包裝紙代替，她與弟弟才恍然大悟「原來是爸爸」，這段溫暖的往事，如今成為心中難以割捨的回憶。

林有慧曝林光寧病逝前最後身影。（圖／翻攝林有慧IG）

她也分享，今年12月曾特地將一棵小型聖誕樹帶到父親的病房，希望提前感受過節氣氛。即使身體狀況不佳，林光寧仍不忘叮嚀女兒替醫護人員準備小禮物，發送時臉上滿是笑容。病房裡播放著父親喜愛的西洋老歌，當聖誕旋律響起，全家人依然一起哼唱、擺動身體，留下彌足珍貴的最後相處時光。

林有慧曝林光寧病逝前最後身影。（圖／翻攝林有慧IG）

Summer同時公開多張父親住院期間的照片，其中一張是孫子依偎在林光寧懷中的畫面。照片中，林光寧雖戴著呼吸輔助器，但眼神依舊明亮有神，令人難以想像不久後便與家人天人永隔。貼文最後，她以「Merry Christmas，把拔我好想你」作結，向父親深情告白，也道出失去至親的無盡哀傷與不捨。

