蕭敬騰岳父林光寧病逝！追思會日期曝光

林光寧的追思會日期，確定在明年1月8日舉行。（圖／蔡宜謀攝）

國寶級藝人林光寧，是蕭敬騰的岳父，也是經紀人老婆Summer（林有慧）的爸爸。日前因肺炎關係緊急住院，怎料搶救過後仍撒手人寰。目前家屬陷入悲傷中，由經紀公司喜鵲娛樂代為回覆，並曝光追思會日期與後事安排。

喜鵲娛樂今（16日）回應媒體表示，Summer、蕭敬騰及家人們目前專注治喪安排，因此特由公司代為轉達與回覆。經家屬會議後決定，追思會日期將安排在2026年1月8日上午11:30。地點為台北市懷愛館（二殯）景行樓一樓景明廳（106臺北市大安區辛亥路三段330號），「治喪期間不好多打擾。其他細節待家屬擬定再另行同步各位。再次謝謝大家的愛！」

