[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

蕭敬騰（老蕭）的岳父，也就是資深藝人林光寧，今年9月因肺部細菌感染住院，一度插管治療，原本病況穩定出院了，但之後再度出院，老蕭的太太Summer日前在社群媒體上發文提到爸爸已經於13日下午3點30分病逝，享年75歲。而今（16）日稍早蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂，發出聲明提到，林光寧的追思會將於明年1月8日的上午11點30分於二殯舉辦。

蕭敬騰岳父林光寧病逝，追思會時間、地點曝光。（圖／翻攝臉書）

喜鵲娛樂稍早發出聲明，表示感謝外界的關心，蕭敬騰、Summer目前專注於治喪安排，所以由公司代為轉達，經家屬會議後決定，於2026年1月8日上午11點30分在台北市懷愛館（二殯）的景行樓1樓景明廳舉行林光寧追思會。

廣告 廣告

而在治喪期間不好多打擾，其他細節待家屬擬定再另行同步給外界，最後喜鵲娛樂表示，謝謝外界關心，希望大家一切平安。

更多FTNN新聞網報導

蕭敬騰岳父病情反覆！最新狀況曝光 他無奈：挺麻煩的

蕭敬騰岳父林光寧離世第2天...Summer再發聲「別擔心我們」 親回未來工作安排

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer悲痛證實 「我沒有爸爸了」

