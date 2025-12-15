蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！

蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。

蕭敬騰岳父林光寧(右二)二度進加護病房，專家提醒須預防中風併發症。（圖／翻攝自Summer IG）

Summer在社群哀痛表示「沒有爸爸了、我沒有爸爸了，我很想他」。林光寧自2023年中風後，手部出現萎縮狀況且需依靠輪椅代步，此次因吸入性肺炎反覆發作而辭世。

高雄長庚醫院長期照護整合中心主任暨神經內科副部主任張谷州曾受訪指出，腦中風會使腦內血清P（Substance P）的內分泌物質分泌減少，造成病人咳嗽及吞嚥反射減弱，導致異物吞進氣管、肺部，容易引發無症狀吸入性肺炎，成為中風後最常見感染的併發症。

張谷州進一步說明，以隨時要吞嚥的口水為例，若中風患者時常嗆到、口水進入肺部，其中的細菌就很容易引發吸入性肺炎，是很危險的致病因子。

根據奇美醫院衛教資料顯示，中風是大腦因局部的血流障礙，發生急性局部功能喪失，並分為兩種型態。缺血性中風是因腦血管阻塞而導致腦細胞缺血；出血性中風則是因腦血管破裂，產生血塊壓迫腦細胞及影響供血。

父親林光寧過世，Summer(左)在社群哀痛表示「沒有爸爸了、我沒有爸爸了，我很想他」。(圖/資料照)

中風會造成五大症狀，包括運動方面出現單側肢體無力、走路不穩、身體傾斜一邊、臉部表情不對稱；視覺方面出現視物不清、一側視野模糊；言語方面出現咬字不清、說話困難、聽不懂別人說話、答非所問、或不能言語；感覺方面出現一側臉部和上下肢麻木感；意識方面出現嗜睡、昏迷、或遲鈍，記憶力、判斷力、理解力衰退。

奇美醫院提醒，中風患者最怕的就是二次中風，因此患者須長期、按時服用抗血栓藥物，同時也必須嚴格控制血壓、血糖、血脂肪濃度，以及戒菸、保持適度運動、均衡飲食及體重管理。

