蕭敬騰岳父林光寧病逝 Summer哀痛：我沒有爸爸了

歌手蕭敬騰妻子Summer的父親林光寧過世。（圖/喜鵲娛樂提供、中時資料照）

林有慧（Summer）14日在臉書發文，透露75歲資深藝人林光寧已病逝，享壽75歲。林光寧是蕭敬騰的岳父，他生前不僅能歌能演，還跨足主持人領域。日前就曾因呼吸困難，緊急送至台北醫學大學附設醫院急診，出入病房多次，健康情況一段好轉，未料林光寧仍於13日病逝。

Summer寫下「沒有爸爸的日子Day 1」，「老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了。」Summer表示父親一開始是因為吸入性肺炎入院，住院期間因為一直出現新的症狀，過去這3個月，夫妻倆有空就會到醫院陪伴父親，「我每次都會問他『今天有沒有不舒服？他也都會大聲的回答我『沒有』，蕭先生負責按摩拉耳朵。每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。」

經過三個月治療，林光寧還是不幸病逝，Summer感傷表示，「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺 ，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

