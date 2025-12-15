蕭敬騰岳父林光寧病逝 Summer心碎喊：沒有爸爸了
台灣資深藝人林光寧於10月13日下午3點半因吸入性肺炎病逝，享壽75歲。林光寧演藝生涯橫跨台灣娛樂圈半世紀，曾擔任秀場經紀人，也跨足戲劇及主持工作。他是歌手蕭敬騰的岳父，去年曾坐著輪椅出席女兒林有慧（Summer）與蕭敬騰的婚禮，雖然中風導致手部萎縮，但仍堅持親手為女兒與女婿簽結婚證書。林光寧住院三個月期間，曾經歷三次搶救，最終仍不敵病魔離世。
林光寧在今年9月因吸入性肺炎住院，當時蕭敬騰曾公開表示，Summer這兩週來幾乎沒有睡覺，每天都去醫院探望父親，非常辛苦。林有慧在社群媒體上證實父親離世的消息，她表示父親住院期間不斷出現新症狀，最終在第三次搶救中離開人世。在照顧父親的過程中，林有慧的弟弟會唱歌跳舞逗父親開心，蕭敬騰也會幫岳父按摩拉耳朵，盡心照料。林有慧在父親離世後悲痛表示：「沒有爸爸了，我很想他」，引來眾多網友留言哀悼。
回顧林光寧的婚禮現場，他曾坐在輪椅上叮囑女兒和女婿：「你們要添丁，要有這個希望！」逗得全場賓客開懷大笑。
林光寧的演藝生涯相當豐富，他在多部經典作品中留下深刻印象。在《轉角遇到愛》中，他飾演大S的父親；在《台灣靈異事件》中，他扮演社會線記者老王，為節目增添不少趣味性。此外，他還參與演出《霸王花》、《林投姐》等作品，這些角色都成為台灣戲劇史上的經典。
