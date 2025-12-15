蕭敬騰岳父林光寧病逝 Summer悲痛證實：我沒有爸爸了

資深藝人林光寧傳出病逝的消息，他的女兒、蕭敬騰妻子Summer（林有慧）證實，父親經歷三次搶救，於13日下午辭世，享年75歲，晚間她吐露心境，悲喊「我沒有爸爸了，我很想他。」

Summer 14日晚間在臉書發文，「2025/12/14沒有爸爸的日子Day 1，從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了（2025/12/13 下午3：30享年75歲），老爺是因為吸入性肺炎入院的，住院期間因為一直出現新的症狀，前後交叉會診非常多主治醫師，辛苦老爺、辛苦醫療團隊了。」

Summer說，過去這3個月，只要在台北的期間，每天都會到病房跟爸爸聊天，這已成為他們的日常，每次問爸爸有沒有不舒服，都會得到大聲的回答，弟弟負責唱歌跳舞逗爸爸，先生蕭敬騰則負責按摩拉耳朵，為了讓父親不覺得無聊，還會向他報告周遭進度，刻意和媽媽弟媳大聲聊天，她說，爸爸每天用盡力氣回覆的幾個字、揮的幾下手成為全家的動力。

而在父親離開後，Summer難過表示，「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去醫院了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

