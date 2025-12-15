蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer悲痛證實 「我沒有爸爸了」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

蕭敬騰妻子Summer昨（14）日晚間發文證實自己父親也就是資深藝人林光寧離世，享壽75歲。而今年9月林光寧曾傳出緊急插管治療，10月又住進加護病房，出入病房多次，雖情況一度好轉，但最後仍於13日病逝。

蕭敬騰岳父林光寧病逝。（圖／翻攝自Summer Lin臉書）

Summer於文中表示14日是沒有爸爸的第一天，「從9月到昨天，老爺（林光寧）經歷3次搶救，前2次都順利過關，這一次，他離開了。」對此，她透露，父親是因為戲入性肺炎住院，而在住院期間一直出新的症狀，前後交叉會診許多主治醫師，「辛苦老爺、辛苦北醫醫療團隊了。」

在過去這3個月，只要Summer在台北的日子，每天都到病房與父親聊天，而這也成為了家人們的日常，「我每次都會問他，今天有沒有不舒服，他也都會大聲的回答我：『沒有！』弟弟負責唱歌跳逗他，蕭先生負責按摩拉耳朵，為了讓他不會覺得無聊，我會給他報告周遭進度，刻意和媽媽弟媳大聲聊天，每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。」

在父親離世後，Summer坦言，自己昨晚躺在床上時，「想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺 ，胸口卻有大大的異物壓迫。」這兩天眼睛哭到視線模糊，即使換了3種眼藥水都沒有效，最後她難過直呼：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

Summer發文證實父親過世。（圖／翻攝自Summer Lin臉書）

其實資深藝人林光寧為音樂人、演員、諧星。18歲加入雷鳥合唱團擔任貝斯手，之後轉為吉他手。直到28歲跨足戲劇圈，進入電視台，演出過《台灣靈異事件》、《雙響砲》、《家有仙妻》、《林投姐》、《霸王花》等作品，還曾在《轉角＊遇到愛》中飾演大S的父親。





