蕭敬騰岳父林光寧辭世享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了

蕭敬騰妻子林有慧（Summer）晚間在臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 1」。（圖／本刊資料照）

金曲歌王蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧，於13日下午3點30分在台北辭世，享年75歲。噩耗傳出後，蕭敬騰妻子林有慧（Summer）今（14日）晚間在臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 1」，以真摯文字訴說對父親的不捨與思念，字句令人鼻酸。

Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。

廣告 廣告

過去3個月，只要人在台北，Summer幾乎天天到病房陪伴父親，已成為生活日常。她回憶，每天都會詢問父親身體狀況，父親總會用盡力氣大聲回應「沒有」，弟弟負責唱歌跳舞逗他開心，蕭敬騰則幫忙按摩、拉耳朵，希望讓長輩不那麼無聊。父親努力揮手、簡短回話的畫面，成了全家人最大的支撐力量。

資深藝人林光寧，於13日下午3點30分在台北辭世，享年75歲，女兒Summer在社群貼出小時候和爸媽的合照，懷念過世的夫親。（圖／翻攝自Summer臉書）

然而，當生命畫下句點，Summer坦言，昨晚躺在床上想到「再也不用去北醫了」，心中明明空空的，胸口卻像被巨大異物壓住。她連日痛哭，視線模糊仍無法止淚，哽咽寫下：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」

事實上，林光寧今年9月2日晚間曾因突發呼吸困難，被家人緊急送往台北醫學大學附設醫院急診，經插管治療後病況一度穩定，但近月狀況反覆，本月初蕭敬騰也曾透露岳父再度送醫，並一度入住加護病房。Summer先前受訪時亦表示，只要有空便天天到醫院陪伴父親，直到最後一刻，始終不離不棄。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

尪年收3百萬！她爽當全職主婦 24年後才知「全家存款剩24萬」急找工作

連收6封「台積電屎缺」邀約仍想等更好的！ 成大電機碩士嘆：想去竹科

黃偉哲站台助陣 林俊憲喊話「放心交棒」拚台南市長