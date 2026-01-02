蕭敬騰岳父林光寧追思會日期曝光 Summer慟發訃聞：要用笑聲送別

【緯來新聞網】知名經紀人林有慧（Summer）之父、金曲歌手蕭敬騰的岳父林光寧，於2025年12月13日辭世，享壽75歲。林光寧家屬發出電子訃聞，宣布將於2026年1月8日上午11時30分舉辦追思會，以緬懷其生前熱愛歡聚的個性，邀請親友共同參與，紀念他的生命旅程。

Summer慟發訃聞：要用笑聲送別爸爸。（圖／翻攝蕭敬騰IG）

林光寧一生與演藝圈關係密切，為經紀人林有慧（藝名Summer）之父，並與女婿蕭敬騰關係親近。家屬表示，他於12月13日平靜離世，並以「開心地去他的下一趟旅行」表述其辭世心境。為尊重其生前喜好，家人決定不舉行傳統告別式，改以溫馨追思會形式取代。

Summer慟發訃聞：要用笑聲送別爸爸。（圖／家屬提供）

訃聞中列出家屬成員，包括兒子林森、媳婦于綸、女兒林有慧及女婿蕭敬騰，表達對林光寧的深切懷念。家屬希望透過這場紀念會，以林光寧喜愛的笑聲和熱鬧氛圍送他最後一程，展現對其人生的尊重與愛意。

