蕭敬騰岳父林光寧過世...工作影響曝光 妻Summer悲痛曝爸爸「最後的貼心」

蕭敬騰（左起）岳父林光寧去世，妻子Summer悲痛發文。翻攝IG @jam_hsiao0330、Summer臉書

蕭敬騰岳父林光寧13日離世，妻子林有慧（Summer）15日再度發文分享「沒有爸爸的日子Day2」心情，透露到北醫辦理一些離院流程，「我其實有點排斥，但，除了手續得辦，最重要是當面感謝11樓護士小姐姐們，老爺（指林光寧）重視禮數，喜歡大家開心」。

Summer透露與蕭敬騰站在路邊整理感謝小卡，「太陽曬在身上，感覺爸爸陪伴著很溫暖」。一抵達目的地，護士們見到他們夫妻也立刻紅了眼眶，「我們彼此擁抱說不出太多的話，真的謝謝她們，老爺好喜歡她們」。Summer坦言，前幾天還很興奮哄著爸爸說要迎接他回家，林光寧還遺憾看不到護士，讓Summer無奈形容：「我的爸爸真的很胡鬧...」

林光寧（右起）見證蕭敬騰與Summer結婚。翻攝蕭敬騰臉書

爸爸貼心「挑時間」告別 蕭敬騰夫妻工作不受影響

Summer也提到，有收到很都親友祝福，以及關心他們的是否工作會有變動，她則表示：「爸爸從來不遲到、不喊累，非常愛上班，所以挑了不影響我們的時間安詳告別，我們除了暫時缺席朋友聚會，日子依舊、工作如常，不要擔心我們，我們都在適應中，會適應的、會適應的。」



