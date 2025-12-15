蕭敬騰岳父林光寧離世第2天...Summer再發聲「別擔心我們」 親回未來工作安排
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
蕭敬騰的妻子兼經紀人Summer（林有慧）的父親、資深國寶級藝人林光寧，今年9月曾因肺炎住院，雖病況一度好轉出院，但仍在13日不敵病魔離世，享壽75歲。Summer今（15）日晚間再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子Day 2」，坦言雖然心中有點排斥，但今天仍親自到醫院辦理父親的離院手續，並向一路照顧父親護理團隊表達感謝；針對外界關心蕭敬騰即將到來的工作是否因此有所變動，她回應「日子依舊，工作如常」，並直言：「不要擔心我們，我們都在適應中，會適應的，會適應的。」
Summer表示，今天前往北醫辦理相關離院流程，「我其實有點排斥，但除了手續得辦，最重要是當面感謝護士小姐姐們」，指出父親重視禮數、喜歡大家開心，因此她特別準備感謝小卡，並在進醫院前與丈夫蕭敬騰站在路邊整理、確認，「太陽曬在身上，感覺爸爸陪伴著，很溫暖」。
Summer提到，護士們一見到自己就紅了眼眶，「我們彼此擁抱，說不出太多的話，真的謝謝她們」；Summer回憶，父親很喜歡照顧他的護士們，並透露幾天前與父親的一段對話，當時自己興奮的比手畫腳，說家裡一切準備好要迎接父親回家，不料父親卻反問「那我看不到護士們怎麼辦」，讓Summer不禁笑稱「我的爸爸真的很胡鬧」。
另外，Summer也坦言這段時間收到大量親友的關心與祝福，並主動提及外界詢問是否會影響工作安排，Summer以父親生前的態度回應，「父親從來不遲到、不喊累，非常愛上班」，因此也選擇在不影響家人的時間安詳告別，她表示除了暫時缺席朋友聚會，「日子依舊，工作如常，不要擔心我們，我們都在適應中，會適應的，會適應的」。
更多FTNN新聞網報導
蕭敬騰岳父病情反覆！最新狀況曝光 他無奈：挺麻煩的
蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer悲痛證實 「我沒有爸爸了」
《青青河邊草》女星何晴離世！昔遭傳罹患腦瘤做開顱手術 最後身影曝光
其他人也在看
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 33
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳妍希、周柯宇差19歲戀情挨酸！台灣導演神救援 《狙擊蝴蝶》逆轉爆紅
女星陳妍希主演的陸劇《狙擊蝴蝶》近期成為追劇圈最大黑馬，不僅在中國平台播放量破億，站內熱度突破26000，更在社群討論度、數據榜單呈現斷層式領先，成功從播出前不被看好，一路逆襲成為年度現象級作品。而讓這部劇「起死回生」的關鍵人物，正是曾執導《想見你》的台灣導演黃天仁。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 26
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
直擊／坣娜今辦追思會！門口擺滿花籃「張小燕、陳美鳳、王偉忠全到了」
「美聲天后」坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日以「最高規格」於猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，除丈夫薛智偉外，坣娜生前好友寇世勳、歐陽龍、王月、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英等貴賓也將現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好
香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 21
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「宇宙道奇」簽守護神狄亞茲！波多黎各同胞Kiké招募透露「這番話」
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇先前以3年6900萬美元（約21.48億台幣）的大約簽下明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），而34歲資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）近期受訪透露，自己有幫忙招募，並且和狄亞茲談到「這番話」。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 發起對話
妻心疼狂瘦15公斤疑遭打臉 朱孝天親揭真實體重：消停一下
男星朱孝天近期因重啟F4破局引發熱議，儘管事件延燒多日，他仍如常在社群分享探店的影片。而妻子韓雯雯先前在直播心疼表示，朱孝天為合體瘦了15公斤，但新影片似乎不像瘦身後的模樣，引來網友質疑「這有瘦嗎」，釣出朱孝天親自回應。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 15