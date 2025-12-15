蕭敬騰岳父林光寧離世第2天...Summer再發聲「別擔心我們」 親回未來工作安排

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

蕭敬騰的妻子兼經紀人Summer（林有慧）的父親、資深國寶級藝人林光寧，今年9月曾因肺炎住院，雖病況一度好轉出院，但仍在13日不敵病魔離世，享壽75歲。Summer今（15）日晚間再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子Day 2」，坦言雖然心中有點排斥，但今天仍親自到醫院辦理父親的離院手續，並向一路照顧父親護理團隊表達感謝；針對外界關心蕭敬騰即將到來的工作是否因此有所變動，她回應「日子依舊，工作如常」，並直言：「不要擔心我們，我們都在適應中，會適應的，會適應的。」

Summer父親林光寧於本月13日病逝，享壽75歲。（圖／Summer臉書）

Summer表示，今天前往北醫辦理相關離院流程，「我其實有點排斥，但除了手續得辦，最重要是當面感謝護士小姐姐們」，指出父親重視禮數、喜歡大家開心，因此她特別準備感謝小卡，並在進醫院前與丈夫蕭敬騰站在路邊整理、確認，「太陽曬在身上，感覺爸爸陪伴著，很溫暖」。

Summer提到，護士們一見到自己就紅了眼眶，「我們彼此擁抱，說不出太多的話，真的謝謝她們」；Summer回憶，父親很喜歡照顧他的護士們，並透露幾天前與父親的一段對話，當時自己興奮的比手畫腳，說家裡一切準備好要迎接父親回家，不料父親卻反問「那我看不到護士們怎麼辦」，讓Summer不禁笑稱「我的爸爸真的很胡鬧」。

另外，Summer也坦言這段時間收到大量親友的關心與祝福，並主動提及外界詢問是否會影響工作安排，Summer以父親生前的態度回應，「父親從來不遲到、不喊累，非常愛上班」，因此也選擇在不影響家人的時間安詳告別，她表示除了暫時缺席朋友聚會，「日子依舊，工作如常，不要擔心我們，我們都在適應中，會適應的，會適應的」。

