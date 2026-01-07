蕭敬騰岳父林光寧1/8辦追思會 Summer忍慟發訃聞：來陪爸爸party

金曲歌王蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於12月13日辭世，享壽75歲。家屬日前發出電子訃聞，宣布將在8日上午舉辦追思紀念會，邀請親朋好友穿著白色服裝一同前來送別林光寧，「用他最喜歡的熱鬧與笑聲，為他舉辦一場溫馨的畢業典禮」。

金曲歌王蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於12月13日辭世，享壽75歲。（圖／翻攝FB Summer Lin）

蕭敬騰的老婆兼經紀人林有慧（Summer）與家人在訃聞中開頭寫下，「我們最愛的爸爸，在2025年12月13日，安詳結束了他75年豐富的人生，開心地去他的下一趟旅行了。」家屬提到，林光寧一生喜歡熱鬧、喜歡和朋友家人相聚，因此不會特別安排個別的公祭行禮，改以追思會的方式舉辦，「我們誠摯地邀請親朋好友，一起抽空過來，用他最喜歡的熱鬧和笑聲，為他舉辦一場溫馨的追思會。」

訃聞中也表示，由於林光寧喜歡白色的花海，因此當天將以白色為主題，邀請大家穿著白色服飾到來，「期待那天，我們一起舉杯，敬我們最親愛的爸爸。」

Summer與家人將於8日上午替父親林光寧舉辦追思紀念會。（圖／喜鵲娛樂 提供）

林光寧早年是樂團「雷鳥合唱團」的鍵盤手，演藝生涯除了藝人身分，也曾兼任秀場經紀人，在多部知名電視劇出演配角，像是《家有仙妻》、《台灣靈異事件》、《霸王花》、《雙響炮》、《轉角遇到愛》等。而在2023年，Summer與蕭敬騰結婚時，儘管他因中風行動較不方便，仍堅持用已經萎縮的手替女兒簽結婚證書，相當感人。

