蕭敬騰岳父病逝後首現身 台中跨年復工吐心聲「不能讓他太擔心」

蕭敬騰相隔5年在台灣跨年，將於「2026台中最強跨年夜」演出30日提前到台中進行彩排。今年歲末，對蕭敬騰與妻子Summer來說格外艱難，由於其岳父、資深演員林光寧於12月中旬病逝，享壽75歲，他也鬆口表達心聲：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子。」

蕭敬騰台中跨年彩排（圖／喜鵲娛樂）

蕭敬騰27日才結束澳門音樂會，即刻返台練團，由於30日夜晚氣溫偏低，他從上到下裹得緊緊、全副武裝投入彩排。他笑認自己愛吃，走到哪都會期待品嚐當地特色或推薦美食，也曾透露這次點頭接下台中跨年，關鍵原因之一就是有一串台中美食名單要吃，利用彩排前的空檔親自走訪，品嚐了米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等在地知名小吃；但礙於行程緊湊、食量有限：「我唱完跨年要再繼續好好品嚐！」

談到岳父林光寧，蕭敬騰直言家人都還在消化情緒，「但Summer和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」他也有感而發，過去一年和妻子Summer互相扶持成長，「我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難、再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」儘管澳門返台後就緊接台中跨年，他依舊認為：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

蕭敬騰跨年彩排（圖／喜鵲娛樂）

蕭敬騰帶著樂手、燈光、視訊等演出團隊，一行約30人陣仗攜手，將在「2026台中最強跨年夜」獻出近30分鐘演出，除了炸裂開場的〈皮囊〉，全場大合唱的〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導