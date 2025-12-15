蕭敬騰岳父病逝！Summer再發聲「會適應的」惹鼻酸

金曲歌王蕭敬騰愛妻Summer（林有慧）的父親林光寧日前病逝。（圖／翻攝自Summer臉書）





金曲歌王蕭敬騰愛妻Summer（林有慧）的父親林光寧，13日下午3點30分離世，享壽75歲。Summer今（15）日再度發文，她透露失去爸爸的第二天到醫院辦手續，最重要的是感謝照顧父親的醫護人員們。

Summer今天替爸爸辦理離院流程，「我其實有點排斥，但除了手續得辦，最重要是當面感謝11樓護士小姐姐們，老爺重視禮數，喜歡大家開心，進去北醫前我和蕭先生站在路邊整理著感謝小卡，太陽曬在身上，感覺爸爸陪伴著，很溫暖。」

一踏進11樓，護理師們見到Summer就紅了眼眶，「我們彼此擁抱說不出太多的話，真的謝謝她們，老爺好喜歡她們，幾天前我興奮比手畫腳的哄老爺說家裡一切準備好要迎接他回去，他說那他看不到護士們怎麼辦，我的爸爸真的很胡鬧。」

Summer也收到很多親友關心，至於工作是否有變動，「爸爸從來不遲到、不喊累、非常愛上班，所以挑了不影響我們的時間安詳告別，我們除了暫時缺席朋友聚會，日子依舊、工作如常，不要擔心我們。」最後也堅強表示，「我們都在適應中，會適應的，會適應的。」



