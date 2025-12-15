蕭敬騰岳父辭世！愛妻Summer回應：台中跨年演出一切如常

金曲歌王蕭敬騰的岳父林光寧於12月13日下午3點半因搶救無效辭世，享年75歲。其長女Summer（林有慧）在社群平台上發文悼念父親，並哀痛直言：「我沒有爸爸了，我很想他。」讓許多粉絲感到不捨。外界關心蕭敬騰是否會取消在台中的跨年演出，同時作為妻子和經紀人的Summer僅表示「一切如常」。

外界關心蕭敬騰是否會因為岳父過世，取消在台中的跨年演出，妻子兼經紀人Summer僅表示「一切如常」。（圖/台中市政府）

根據《壹蘋新聞網》報導， 外界關注蕭敬騰是否會因岳父的離世而取消原定在台中水湳中央公園的跨年演出，Summer僅表示：「一切如常。」

蕭敬騰的經紀公司也回應，確認他將如期參與台中的跨年演出。這場演出是蕭敬騰相隔五年後首次在台灣舉行的跨年表演，他原本計畫在12月27日結束澳門的演出後稍作休息，但因台中主辦方的誠意邀約，他決定提前規劃跨年的表演內容，並表示：「這是非常重要的舞台，我和團隊都很期待。」

目前，林光寧的靈堂及追思會等後事安排尚未公布，家屬與蕭敬騰的經紀公司「喜鵲娛樂」也未釋出進一步消息。蕭敬騰的妻子暨經紀人Summer（林有慧）於15日在社群平台發文「沒有爸爸的日子 Day 2」，悼念日前辭世的父親林光寧，並記錄失去摯親後的心情。

Summer在貼文中提到，父親生前非常重視禮數，為此她特別準備了感謝卡，並與丈夫蕭敬騰在醫院外整理確認。她形容，站在陽光下彷彿感受到父親的陪伴，令人感到溫暖。當她踏進病房區時，護理人員見到她便忍不住紅了眼眶，雙方緊緊擁抱，許多話語哽在喉嚨說不出口。Summer回憶父親生前熱愛工作，並以準時與堅持著稱，似乎選擇在不影響家人生活的時間安詳離世。她表示，家中目前除了暫時婉拒朋友聚會外，生活與工作節奏將如常進行，延續父親的精神與態度。

