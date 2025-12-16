蕭敬騰岳父追思會日期確定！ Summer含淚曝老爸「胡鬧」生前遺憾

蕭敬騰岳父，也是知名藝人林光寧13日過世，享壽 75 歲。今日公布告別式時間地點，Summer連兩日發文哀悼父親。翻攝IG @jam_hsiao0330、Summer臉書

藝人蕭敬騰妻子 Summer（林有慧）的父親林光寧，於日前（13日）下午 3 點 30 分辭世，享壽 75 歲。Summer連兩日在社群上發文緬懷父親，痛喊「我沒有爸爸了！我很想他！」今（16日）也透過經紀公司代為發布公告，確定追思會的日期與地點。

聲明中表示，經家屬會議討論後，林光寧追思會將於2026年1月8日（星期四）上午 11 點 30 分舉行，地點選在台北市懷愛館（二殯）景行樓一樓的景明廳。

林光寧自 8 月因呼吸困難送醫急救後，便持續在醫院接受治療。Summer 悲痛表示，父親從 9 月到辭世前，共經歷了 3 次搶救，前 2 次都順利度過難關，無奈最終仍撒手人寰。

林光寧13日過世，女兒Summer（林有慧）不捨思念父親，連兩日在社群平台發文。翻攝@summer lin 臉書

Summer透露，在父親住院期間，女婿蕭敬騰會在一旁負責按摩拉耳朵，陪伴在側。在辦理離院手續時，她與醫護人員相擁而泣，回憶起父親幽默可愛的一面：「幾天前我興奮比手畫腳的哄老爺說家裡一切準備好要迎接他回去，他說那他看不到護士們怎麼辦，我的爸爸真的很胡鬧…。」

她也表示，父親辭世後她淚流不止，眼睛哭到視線一直很模糊。目前Summer 與蕭敬騰及家人們正專注治喪安排，其他細節將待家屬擬定後再另行同步。



