蕭敬騰岳父逝世！他向愛妻吐「一句話」暖爆 Summer喊話父親放心

娛樂中心／林昀萱報導

蕭敬騰妻子Summer（林有慧）的父親林光寧是國寶級資深藝人，近年身體狀況不佳，在13日下午離世，享壽75歲。Summer連日紀錄父親離開後的日子，透露蕭敬騰貼心舉動向父親喊話：「你是不是很開心我嫁給了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人，放心，我會好好的，我們都會好好的。」

Summer14日在臉書證實父親離世，透露自9月到12月父親歷經三次搶救，前兩次都順利過關，最終在13日下午離開了。她連日在社群平台紀錄父親離開後的心情，17日凌晨曬出和生命中最重要的兩個男人-爸爸及老公蕭敬騰的合照，紀錄「沒有爸爸的日子Day3」，訴說對父親的思念。

Summer寫道，「昨晚我們晚餐在家UberEATS，然後我一直坐在客廳地上，蕭先生站在我面前，試他的新效果器，彈了一晚上吉他，凌晨2點他問我你還不睡？明天行程是什麼？我說沒有行程，只有看老爺，他說好。」夫妻兩人就維持這樣的狀態直到清晨快4時，Summer感概：「奇怪了，這三個多月每天因為要去醫院陪老爺，每天行程好趕，好多事都得擠著趕著做。現在不用去北醫了，怎麼什麼事也不想做了。」

Summer透露，蕭敬騰聽了這段話向她說「不想做就不要做，去陪爸爸然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛」，在至親離世的艱難時刻，有老公陪伴在一旁讓她寬慰許多。Summer也向父親喊話不要擔心：「爸爸，你是不是很開心我嫁了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人」，承諾「我會好好的，我們都會好好的」。

