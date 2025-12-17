蕭敬騰岳父過世！ Summer曝他溫暖舉動要父親放心

Summer林有慧是資深藝人林光寧的女兒，林光寧13日下午離世，享壽75歲，自9月傳出住院後，經歷三次搶救，最終在13日下午離開，Summer也透過社群平台，紀錄爸爸林光寧離開後的心情，17日她上傳一張爸爸跟老公蕭敬騰的合照，訴說對父親的思念。

Summer透露，因為爸爸住院，所以這三個月每天都要趕去醫院陪病，兩個人行程都好趕，現在爸爸離開了，什麼事都不想做。蕭敬騰聽到這一席話後，就對著她說「不想做就不要做，去陪爸爸然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛」，面對至親離世，蕭敬騰選擇用全部的時間陪伴老婆Summer。

廣告 廣告

Summer也向父親林光寧喊話，「爸爸，你是不是很開心我嫁了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人」，承諾「我會好好的，我們都會好好的」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導