蕭敬騰岳父離世...75歲資深藝人林光寧曾演大S的爸！超狂演藝資歷曝光

林光寧（右起）見證蕭敬騰與Summer結婚。翻攝蕭敬騰臉書

蕭敬騰的妻子及經紀人林有慧（Summer）在社群上發文透露父親林光寧離世消息，75歲的林光寧也曾是音樂人、演員、諧星，還曾在《轉角＊遇到愛》中飾演大S的父親。

林光寧18歲就加入雷鳥合唱團擔任貝斯手，後來轉任吉他手。28歲開始進入電視台演戲，曾參演過《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響砲》、《霸王花》、《林投姐》等經典作品。

林有慧分享童年照片。翻攝Summer Lin臉書

Summer哭到視線模糊 悲喊：我沒有爸爸了...

林光寧晚年身體狀況不佳，2023年Summer與蕭敬騰結婚時，他雖因中風導致手部萎縮無法握緊筆，但他仍顫抖著手努力在結婚證書上簽名，見證女兒幸福時刻，他也滿臉笑容。

廣告 廣告

Summer透露父親於13日下午離世，悲曝沒有爸爸的第一天難過心情：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」



回到原文

更多鏡報報導

快訊／蕭敬騰岳父林光寧離世...享年75歲 Summer悲曝「沒有爸爸的第一天」

「古典美人」何晴生前腦癌又中風！最後身影曝光 「媳婦」悲痛發聲：永遠銘記

《許我耀眼》陳偉霆揭官宣成家原因 13歲就喪父...兒出生後感慨：爸還在就好了