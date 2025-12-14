蕭敬騰岳父離世！Summer悲痛發聲：沒有爸爸了

蕭敬騰愛妻Summer父親林光寧於13日下午離世。（圖／翻攝自Summer Threads）





金曲歌王蕭敬騰妻子Summer（林有慧）的父親林光瑩，今年8月因呼吸困難送醫急救，一度住進加護病房，今（14）日Summer發文證實父親於昨（13）日下午3時30分辭世，享年75歲。

Summer稍早在臉書貼出與父親的合照寫下：「2025/12/14 沒有爸爸的日子Day 1」，她憶起父親從9月到昨天共經歷了3次搶救，前兩次都順利挺過，沒想到最後一次卻離開了，讓一家人十分不捨。

Summer證實父親已於13日離開人世。（圖／翻攝自Summer臉書）

Summer透露，「老爺是因為吸入性肺炎入院的，住院期間因為一直出現新的症狀，前後交叉會診非常多主治醫師，辛苦老爺、辛苦北醫醫療團隊了」，她回想起爸爸住院的三個月，只要自己在台北，一定會每天到病房陪伴父親，弟弟會負責唱歌跳舞逗父親開心，蕭敬騰則幫忙按摩拉耳朵，「每天老爺用盡力氣回覆的幾個、揮的幾下手，成為我們全家的動力」。

如今父親離世，Summer滿是不捨表示，「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效」，接著更呼喊「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，讓不少粉絲看了十分鼻酸。



