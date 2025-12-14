蕭敬騰岳父驟逝！大咖老戲骨中風手萎縮仍替愛女簽字證婚 感動畫面曝

娛樂中心／林昀萱報導

蕭敬騰妻子Summer（林有慧）的父親林光寧是國寶級資深藝人，近年身體狀況不佳，在13日下午離世，享壽75歲。Summer難過發聲「我沒有爸爸了」證實父親死訊，各界湧入貼文哀悼，也憶起林光寧2023年中風手萎縮，仍努力在蕭敬騰與愛女結婚證書上簽名的感人畫面。

Summer14日在臉書證實父親離世，透露自9月到12月父親歷經三次搶救，前兩次都順利過關，最終在13日下午離開了。林光寧是因吸入性肺炎入院，住院期間因為一直出現新的症狀，前後交叉會診非常多主治醫師，Summer感謝北醫醫療團隊辛苦照護並難過表示：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效，沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，一席話讓眾人看了相當鼻酸，湧入貼文留言打氣。

廣告 廣告

蕭敬騰愛妻Summer曬出父親生前合照。（圖／翻攝Summer臉書）

林光寧是台灣演藝圈的重量級人物，曾是「雷鳥合唱團」的一員，並擔任秀場經紀人及演員，演出《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》、《轉角遇到愛》等多部經典電視劇，在圈內結識許多藝人及幕後人員，包含已故女星鄧麗君也是其摯友之一，從小跟著爸爸出入秀場的Summer，也因此對演藝圈十分熟悉。

2023年，他雖因中風導致手部萎縮，仍堅持親手為女兒簽署結婚證書，感動無數網友，Summer當時也特別發文提及父親的祝福：「我們家林大哥（林光寧）用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著也哭了，謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活，為我們、為你們、為每一個愛我們的你們。」

更多三立新聞網報導

學霸變刺青+9妹！她自曝「16歲被持刀性侵」全場靜默 網心疼：一秒泛淚

朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了

AIT處長罕見發聲！她揭「美國強硬起手式」：比台灣人還擔心藍白賣台

5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

