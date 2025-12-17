蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧病逝！致命「吸入性肺炎」4招保命

近日，資深藝人林光寧（藝人蕭敬騰岳父）因病逝世，享壽75歲。女兒Summer 在社群媒體上表達了極度不捨：「沒有爸爸了，我很想他」。林光寧自2023年中風後，一直以輪椅代步，而女兒提到，父親在過去三個月，因為吸入性肺炎送醫治療，身體卻持續出現新的症狀，最終不敵病魔。

林光寧過去曾演出許多膾炙人口的作品，例如在《家有仙妻》中飾演何大偉、在《台灣靈異事件》中飾演社會線記者老王；2007年，擔任「鄧麗君經典歌曲演唱會」主持人，同年，在電視劇《轉角遇到愛》中飾演大S的爸爸。

這次事件再次將「吸入性肺炎」這個高齡長輩隱形殺手，帶入大眾視野。吸入性肺炎是長輩常見的住院原因之一，特別是當長輩因中風、巴金森氏症或器官退化等原因，導致身體虛弱或吞嚥功能出現障礙時，風險就會大幅提升。

喝水都害怕！反覆嗆咳導致吸入性肺炎住院

近期在北部就有類似的案例。台北一名72歲的陳爺爺因為僅剩8顆牙，加上吞嚥功能退化，喝水和進食困難重重，多次因喝水嗆到導致吸入性肺炎住院。隨著嗆咳頻率增加，陳爺爺逐漸對喝水、吃飯失去興趣，健康每況愈下。

家人擔心他營養不良，曾嘗試購買增稠劑自行調配，希望改善狀況，但不是太濃就是太稀，不僅效果差，水也變得更難喝，病情一點也沒改善。直到家人帶陳爺爺前往衛生福利部台北醫院就醫，在復健科醫師與語言治療師的專業介入下，陳爺爺才重拾進食的信心與意願，重回安全進食的軌道，守住健康。

台北醫院復健科醫師張湘琦表示，高齡者常因缺牙、肌力減弱與神經反應變慢，出現咀嚼與吞嚥困難。而長期進食不順也會降低飲食意願，造成營養不良與肌少症，甚至增加跌倒風險，若食物或水誤入氣管，更可能引發吸入性肺炎。

吸入性肺炎是什麼？為何成為長輩的隱形殺手？

依據國健署資料顯示，台灣65歲以上長者有21.8％每週至少3次有進食嗆到的現象，有12.8％經過評估為吞嚥異常，即每10個高齡者可能就有1個有輕度以上之吞嚥障礙。

而所謂的吸入性肺炎，就是指在吞嚥的過程中，食物、水、口腔分泌物等異物，誤跑到氣管，進而導致的肺炎。年長者可能由於吞嚥功能退化、中風或巴金森氏症影響神經協調，或是服用安眠藥影響中樞神經，容易發生異物進入氣管後無法藉由咳嗽排除。一旦食物誤跑到氣管，沿著氣管下去就會跑到肺部，容易造成感染導致肺炎。

張湘琦醫師呼籲：「及早發現與介入，是避免長輩健康快速惡化的關鍵。」若長輩反覆嗆咳、咳不停或吞嚥持續困難，代表已有誤吸風險，務必儘早就醫接受完整評估，切勿拖延。透過像超音波、攝影檢查這類的方式，搭配專業的個人化吞嚥訓練、調整飲食等，可以有效地降低誤吸和得到肺炎的機率，幫助長輩找回安全、安心吃飯的能力。

4招訓練吞嚥力，找回長輩「吃得安心」的能力

語言治療師劉又菱分享以下4招吞嚥訓練，讓長輩在家也能吃得安心，有效降低嗆咳風險：

正確用餐姿勢：用餐時長輩應坐直靠於椅背，若需餵食，長輩身體應微前傾抬頭，照顧者從由下往上的角度餵食，讓吞嚥更加順暢。 控制份量與速度：務必一口少量，慢慢吃，確定口中及咽喉部沒有食物殘留後再吃下一口。用餐中適時休息，避免因疲憊導致吞嚥失誤。 吞嚥中避免交談：進食時講話會導致吸氣不慎、誤吞食物，容易引發嗆咳。若咳不出來或吞嚥不乾淨，會增加吸入性肺炎的風險。 喉部上抬運動（假聲練習）：鍛鍊喉部力量。練習時以手指觸摸喉結位置，喉部上抬，從低音至高音發出「阿」或「一」的聲音，直到發出最高的假音時維持3～5秒。慢慢提高音調，增加喉部上抬程度及力道，能進一步在吞嚥時幫助關閉呼吸道入口，減少食物誤入呼吸道的情況。

張湘琦醫師提醒，許多照顧者會購買增稠劑來調整食物質地與液體流速，希望減少嗆咳，但增稠劑並非人人適用，如果稠度調配不當，反讓咽喉敏感度下降，使食物更容易停留在咽喉處沒吞乾淨，提高吸入性肺炎風險。因此，增稠劑的使用比例與稠度必須由專業人員評估與指導，切勿自行嘗試或憑經驗調配。



