蕭敬騰愛妻Summer悲痛證實 75歲父資深藝人林光寧病逝

【緯來新聞網】蕭敬騰愛妻林有慧（Summer）今（14日）在臉書發文證實，與父親、資深藝人林光寧已於昨（13）日下午3點半病逝，享年75歲。

Summer父親、資深藝人林光寧病逝。（圖／翻攝自Summer臉書提供）

林光寧為台灣資深藝人，與女兒Summer感情極為深厚，林有慧在貼文中以「沒有爸爸的日子 Day 1」為開頭，沉痛敘述了父親在醫院與病魔搏鬥的過程。Summer透露，父親林光寧最初是因吸入性肺炎入院，住院期間因不斷出現新症狀，前後經歷了多次跨科會診。從九月到昨天，父親經歷了三次搶救，最終在第三次搶救中離世。



在長達三個月的住院期間，Summer表示，只要在台北，每天到病房跟父親聊天已成為全家人的「日常」。文中細膩描繪了家人對父親的愛與付出，包含她本人向父親報告周遭進度、弟弟唱歌跳舞逗樂、以及蕭敬騰幫老爺按摩拉耳朵。她寫道：「每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。」

Summer和家人感情極好。（圖／翻攝自Summer臉書提供）

父親離世後，林有慧字裡行間滿是心碎，她提到，昨晚睡前想著「今天起床不用再去北醫了」，雖然是空空的感覺，但「胸口卻有大大的異物壓迫」。Summer表示這兩天眼睛哭到視線模糊，換了三種眼藥水都無效，最後以一句直白又心碎的話語表達對父親的思念：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」這則貼文發出後，立刻湧入大批演藝圈好友及粉絲留言哀悼與關心，除了感佩林光寧對演藝圈的貢獻，也盼Summer與蕭敬騰一家能節哀順變。

