蕭敬騰慟別岳父林光寧！王子甩偷吃粿粿風波 低調送花籃致哀

資深藝人林光寧於2025年12月13日辭世，享壽75歲。女婿蕭敬騰與女兒林有慧（Summer）8日上午在台北市第二殯儀館景明廳為他舉辦追思紀念會。身為Summer旗下藝人的邱勝翊（王子），因捲入范姜彥豐、粿粿離婚風波，已許久未在公開場合現身，則低調送上花籃致哀。

林有慧（Summer）在父親林光寧的追思會上哭紅雙眼，告別爸爸。（圖／中天新聞網）

王子 （右）是Summer經紀公司的藝人， 日前被爆介入 粿粿（左）與范姜彥豐的婚姻。（圖／翻攝自王子臉書）

胡瓜、丁柔安、小禎、曾國城、林熙蕾、楊乃文、連靜雯、修杰楷、黃小柔、林智勝、王偉忠夫婦、陽岱鋼夫婦等人，8日現身林光寧告別式。

胡瓜坦言希望用林光寧生前喜歡的方式送別，「大家一起來歡樂地歡送他一下，不要有太悲傷的心情，大家穿白的，一起敬他酒，祝他一路好走」；曾國城也分享，「今天整體氣氛很好，讓我們能夠一起想念跟感恩的地方」。

王子先前 遭經紀公司全面停止演藝活動 。（圖／翻攝自王子臉書）

張惠妹、陳亞蘭、藍心湄、羅時豐、庾澄慶、向華強、陳嵐、賈靜雯、楊謹華、徐若瑄、羅志祥、屈中恆夫婦、王子等人也送上花籃哀悼。

《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

